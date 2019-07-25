Главная Новости Криминал и происшествия Доставщика из Glovo сбили на проспекте Науки (ФОТО)
25.07.2019  14:30   

Доставщика из Glovo сбили на проспекте Науки (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов утра 25 июля на перекрестке пр. Науки и ул. Культуры.


// Telegram

Участниками ДТП стали автомобиль RENAULT и велосипедист, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал велосипедист, которого бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняла вызванная на место ДТП следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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