25.07.2019 16:16
Кровавая расправа на Салтовке: подробности от полиции (ФОТО)
Копы задержали убийцу, забившего насмерть пожилого мужчину.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, тело 62-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти было обнаружено
в доме по месту жительства 24 июля в 16:35.
На место происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Как было установлено, потерпевший проживал один и в последнее время злоупотреблял алкоголем. Во дворе был найден головной убор, который, по словам дочери убитого, не принадлежал ее отцу.
В ходе отработки района, обработки видео с камер наблюдения полицейские установили, что указанная вещь принадлежала мужчине возрастом около 30 лет.
Проведенной рядом розыскных мероприятий его личность была установлена. Им оказался безработный 30-летний мужчина без установленного места проживания, случайно познакомился с потерпевшим и в тот день пришел к нему в гости.
Во время распития алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора, в ходе которой молодой человек несколько раз ударил пожилого человека головой в древесно-стружечной плиты. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Он задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.