Главная Новости Криминал и происшествия Кровавая расправа на Салтовке: подробности от полиции (ФОТО)
25.07.2019  16:16   

Кровавая расправа на Салтовке: подробности от полиции (ФОТО)

Копы задержали убийцу, забившего насмерть пожилого мужчину.


facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, тело 62-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти было обнаружено в доме по месту жительства 24 июля в 16:35.
 
На место происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
 
Как было установлено, потерпевший проживал один и в последнее время злоупотреблял алкоголем. Во дворе был найден головной убор, который, по словам дочери убитого, не принадлежал ее отцу.
 
В ходе отработки района, обработки видео с камер наблюдения полицейские установили, что указанная вещь принадлежала мужчине возрастом около 30 лет.
 
Проведенной рядом розыскных мероприятий его личность была установлена. Им оказался безработный 30-летний мужчина без установленного места проживания, случайно познакомился с потерпевшим и в тот день пришел к нему в гости.
 
Во время распития алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора, в ходе которой молодой человек несколько раз ударил пожилого человека головой в древесно-стружечной плиты. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Он задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, смерть, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.07 Криминал и происшествия На Салтовке убит человек 18.07 Криминал и происшествия Семейная драма: отчим решил вражду одним ударом ножа 12.07 Криминал и происшествия Спавший мужчина проснулся от удара ножом в шею (ФОТО)
 
 

Видео

Перекрито канал постачання контрафактних тютюнових виробів до Харківської області. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 