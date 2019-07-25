25.07.2019 18:23

Рецидивист чуть не забил битой прохожего (ФОТО)

Под Харьковом злоумышленник едва не убил малознакомого мужчину.



hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение об избиении 34-летнего гражданина в селе Соколово поступило в Змиевской отдел полиции 23 июля.

Во время работы на месте происшествия полицейские установили личность злоумышленника.

Им оказался 20-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Как рассказал начальник Змиевского отдела полиции Александр Володин, в тот день около 23:00 между потерпевшим и правонарушителем возник конфликт на улице.

Во время выяснения отношений 20-летний мужчина нанес заявителю несколько ударов деревянной битой в область плеч и головы.

Вещественное доказательство изъято.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.