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25.07.2019  18:23   

Рецидивист чуть не забил битой прохожего (ФОТО)

Под Харьковом злоумышленник едва не убил малознакомого мужчину.


hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение об избиении 34-летнего гражданина в селе Соколово поступило в Змиевской отдел полиции 23 июля.
 
Во время работы на месте происшествия полицейские установили личность злоумышленника.
 
Им оказался 20-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
 
Как рассказал начальник Змиевского отдела полиции Александр Володин, в тот день около 23:00 между потерпевшим и правонарушителем возник конфликт на улице.
 
Во время выяснения отношений 20-летний мужчина нанес заявителю несколько ударов деревянной битой в область плеч и головы.
 
Вещественное доказательство изъято.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, нападение, харьков, змиев
 
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