Заплывшего далеко в море харьковчанина спасали ГСЧСники

Мужчина чуть не утонул в Азовском море.
Утром 24 июля спасатели на центральном пляже в Приморске помогли добраться до берега 58-летнему харьковчанину.
Мужчина заплыл на расстояние примерно 200 метров от берега, обессилил и самостоятельно не смог добраться до берега.
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
25 июля отмечается народный праздник Прокл Плакальщик.
влажн.:
давл.:
ветер: