Главная Новости Криминал и происшествия Заплывшего далеко в море харьковчанина спасали ГСЧСники
25.07.2019  17:02   

Заплывшего далеко в море харьковчанина спасали ГСЧСники

Мужчина чуть не утонул в Азовском море.


// Facebook

Утром 24 июля спасатели на центральном пляже в Приморске помогли добраться до берега 58-летнему харьковчанину.

Мужчина заплыл на расстояние примерно 200 метров от берега, обессилил и самостоятельно не смог добраться до берега.

Источник:   ГУ ГСЧС в Запорожской области
 Тэги:  тонул, гсчс, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Перекрито канал постачання контрафактних тютюнових виробів до Харківської області. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 