25.07.2019 17:02

Заплывшего далеко в море харьковчанина спасали ГСЧСники

Мужчина чуть не утонул в Азовском море.



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Утром 24 июля спасатели на центральном пляже в Приморске помогли добраться до берега 58-летнему харьковчанину.

Мужчина заплыл на расстояние примерно 200 метров от берега, обессилил и самостоятельно не смог добраться до берега.