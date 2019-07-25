Главная Новости Криминал и происшествия Двое воришек с Основы обокрали харьковчан на полмиллиона гривен
25.07.2019  19:46   

Двое воришек с Основы обокрали харьковчан на полмиллиона гривен

Оперативники Основянского отдела полиции поймали 42-летнего и 35-летнего рецидивиста.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что злоумышленники проникали в дома жителей района через окно.
 
Из домов выносили деньги, украшения, технику и другое ценное имущество.
 
По заключению эксперта общая сумма причиненного ущерба составляет 468 000 гривен.
 
Работники полиции установили причастность одного из мужчин к совершению трех краж, его сообщника - к одной.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3, ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчинам грозит до 8 лет тюремного заключения. В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений, они находятся под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, ограбление, харьков
 
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