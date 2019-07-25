25.07.2019 19:46

Двое воришек с Основы обокрали харьковчан на полмиллиона гривен

Оперативники Основянского отдела полиции поймали 42-летнего и 35-летнего рецидивиста.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что злоумышленники проникали в дома жителей района через окно.

Из домов выносили деньги, украшения, технику и другое ценное имущество.

По заключению эксперта общая сумма причиненного ущерба составляет 468 000 гривен.

Работники полиции установили причастность одного из мужчин к совершению трех краж, его сообщника - к одной.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3, ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит до 8 лет тюремного заключения. В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений, они находятся под стражей.