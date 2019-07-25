Двое воришек с Основы обокрали харьковчан на полмиллиона гривен

Оперативники Основянского отдела полиции поймали 42-летнего и 35-летнего рецидивиста.
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
25 июля отмечается народный праздник Прокл Плакальщик.
влажн.:
давл.:
ветер: