События в Валках: мнения сторон. Эксклюзивное интервью (ВИДЕО)

Полиция утверждает, что среди задержанных - россияне и жители ОРДЛО. Так ли это? И как содержат задержанных?
После событий в Валках, как сообщала полиция, в местный отдел правоохранителей, для проведения следственных действий доставили 46 человек.
Как утверждает полиция, среди задержанных - граждане России и жители оккупированных территорий.
Однако родители задержанных утверждают обратное - парни - харьковские и из пригорода, о чем свидетельствуют паспорта. Где сейчас вещи и документы родители не знают.
Кроме того, как заявляет адвокат одного из задержанных Александр Олейник, парням не дают возможности встретиться с защитой, на протяжении пяти часов их держали в автобусе, применяя насилие. У части из них повреждены ноги. Им была необходима медицинская помощь, которая не оказывалась.
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
25 июля отмечается народный праздник Прокл Плакальщик.
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