25.07.2019 20:16

События в Валках: мнения сторон. Эксклюзивное интервью (ВИДЕО)

Полиция утверждает, что среди задержанных - россияне и жители ОРДЛО. Так ли это? И как содержат задержанных?



//kharkov.comments.ua

После событий в Валках, как сообщала полиция, в местный отдел правоохранителей, для проведения следственных действий доставили 46 человек.

Как утверждает полиция, среди задержанных - граждане России и жители оккупированных территорий.

Однако родители задержанных утверждают обратное - парни - харьковские и из пригорода, о чем свидетельствуют паспорта. Где сейчас вещи и документы родители не знают.

Кроме того, как заявляет адвокат одного из задержанных Александр Олейник, парням не дают возможности встретиться с защитой, на протяжении пяти часов их держали в автобусе, применяя насилие. У части из них повреждены ноги. Им была необходима медицинская помощь, которая не оказывалась.