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26.07.2019  08:22   

Браконьеров с запрещенными сетями оштрафовали под Харьковом (ФОТО)

23 июня инспекторы рыбнадзора выявлили два грубых нарушения Правил рыболовства на Краснооскольском водохранилище возле села Богуславка в Боровском районе


//khr.darg.gov.ua

У двух рыбаков изъято 14 кг незаконно выловленной рыбы и запрещенные орудия лова – две лесковые сетки. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 3893 грн.

В первом случае, мужчина около 7 часов утра с помощью лесковой сетки добыл: 4 щуки, 10 серебряных карасей, 1 сома, 3 линя и 2 леща, общим весом 9 кг. Нанесенный ущерб составил 2 652грн.

Аналогичное нарушение зафиксировано около 8 часов утра. Местный житель с помощью лесковой сетки поймал 7 лещей и 3 серебряных карасей. Сумма ущерба составляет 1241 грн.

На нарушителей оформлені протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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