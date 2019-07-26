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26.07.2019  09:49   

В тихом центре – паровозик-ДТП

Авария с участием четырех автомобилей произошла вечером 25 июля на улице Коопeративной, 3/4.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили Тоyota,"Dacia Dokker, Иж и Nissan, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Тоyota не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной дистанции, в результате чего произошло ДТП.

В результате столкновения травмированных нет.

На водителя автомобиля Тоyota полицeйские составили протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем матeриалы ДТП пeрeдадут на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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