26.07.2019 10:45

Под Харьковом перевернулся и загорелся автомобиль, водитель погиб (Обновлено)

Авария произошла в Валковском районе.



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Об этом написали в оперативной сводке ХОГА.

25 июля в 20:20 07 вблизи с. Снежного, Валковский район, произошло столкновение легкового автомобиля «Мерседес» и грузового «Рено».

На месте ДТП от полученных травм погиб 48-летний водитель легковушки, говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что вызов на пожар в автомобиле «Mersedes» 1996 г.в., загоревшегося в результате дорожно-транспортного происшествия, поступил 25 июля в 21:33.

Авария произошла на 419-м километре трассы «Киев-Харьков-Довжанский». Автомобиль занялась после столкновения с отбойником и с грузовиком «Renault».



К месту вызова прибыл дежурный караул службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия огнем полностью был охвачен моторный отсек разбитого автомобиля «Mersedes». Площадь пожара составила около 1 кв.м.



В 21:45 пожар был локализован, а в 21:50 полностью ликвидирован.

В результате ДТП пострадали 2 человека: водитель и пассажир легкового автомобиля 1971 г.р. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Валковскую районную больницу. Через некоторое время водитель автомобиля от полученных травм скончался в больнице.