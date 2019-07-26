Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель тормозил в магистраль теплосети на Москалевке (ФОТО)
26.07.2019  11:01   

Пьяный водитель тормозил в магистраль теплосети на Москалевке (ФОТО)

Авария произошла 25 июля около 20:30 на ул. Москалевской, 147.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля ВАЗ-21063 не справился с управлением и совершил наезд на магистральные трубы теплосети, сообщили в Патрульной полиции.

Во время оформления ДТП патрульные обнаружили в водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения любого освидетельствования на состояние опьянения на месте ДТП.

В результате на водителя ВАЗ-21063 полицейские составили административные протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП.

Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.07 Криминал и происшествия Под Харьковом перевернулся и загорелся автомобиль, водитель погиб (Обновлено) 26.07 Криминал и происшествия В тихом центре – паровозик-ДТП 25.07 Криминал и происшествия Доставщика из Glovo сбили на проспекте Науки (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес про новоизбранную Верховную раду и курс на развитие Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 