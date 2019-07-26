Пьяный водитель тормозил в магистраль теплосети на Москалевке (ФОТО)

Авария произошла 25 июля около 20:30 на ул. Москалевской, 147.
Водитель автомобиля ВАЗ-21063 не справился с управлением и совершил наезд на магистральные трубы теплосети, сообщили в Патрульной полиции.
Во время оформления ДТП патрульные обнаружили в водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения любого освидетельствования на состояние опьянения на месте ДТП.
В результате на водителя ВАЗ-21063 полицейские составили административные протоколы по ст. 124 и ст. 130 КУоАП.
Его вину определит суд.
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Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
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