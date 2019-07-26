Реплики элитных UGG-е под Харьковом так и не появятся (ФОТО)

Дергачевский район: спасатели ликвидировали пожар в здании, где производился войлок.
26 июля в 00:57 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в производственном помещении одноэтажного здания частного предприятия по ул. Полевой с. Русская Лозовая Дергачевского района.
К месту вызова немедленно прибыло 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах с Дергачевского района области, а также Киевского и Шевченковского района города Харькова. По результатам проведения разведки было установлено, что в здании, где производилась войлок, горели тюки с тканью, готовой продукцией и производственные станки на площади 500 кв.м. Существовала угроза переброски пламени на соседнее складское помещение.
Спасатели локализовали огонь в 2:39. Полностью его потушили в 6:49. Благодаря оперативным действиям подразделений ГСЧС удалось предотвратить распространение пламени на другие помещения. Причина возникновения возгорания выясняется.
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