В пригороде Харькова вор, укравший «ровер», угрожал хозяйке имущества расправой и вымогательством (ФОТО)

57-летний житель Волчанского района похитил в односельчанки велосипед, а когда потерпевшая обратилась в полицию, наведался к ней с ножом и угрожал убийством и уничтожением всего имущества.
Злоумышленник требовал от женщины забрать заявление о краже и 3 000 гривен «моральной» компенсации ему.
По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) и по ч. 2 ст. 189 (вымогательство совершенное с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Конкретность и прагматизм – девиз дня. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: