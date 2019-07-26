26.07.2019 11:45

В пригороде Харькова вор, укравший «ровер», угрожал хозяйке имущества расправой и вымогательством (ФОТО)

57-летний житель Волчанского района похитил в односельчанки велосипед, а когда потерпевшая обратилась в полицию, наведался к ней с ножом и угрожал убийством и уничтожением всего имущества.



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Злоумышленник требовал от женщины забрать заявление о краже и 3 000 гривен «моральной» компенсации ему.

По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) и по ч. 2 ст. 189 (вымогательство совершенное с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.