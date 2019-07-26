26.07.2019 12:12

Харьковские полицейские задержали любителя грабить подвыпивших прохожих на Новой Баварии

Злоумышленник-рецидивист открыто завладел двумя мобильными телефонами и денежными средствами - уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.



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С заявлением о краже в Новобаварский отдел полиции обратился 45-летний потерпевший.

Установлено, что в тот день, около 20 часов вечера злоумышленник находился в одном из кафе, расположенном по улице Полтавский шлях.

Там он заметил мужчину, который имел мобильные телефоны и деньги, - рассказал начальник Новобаварского отдела полиции Юрий Юрченко.

Злоумышленник догнал потерпевшего и воспользовавшись тем, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему телесные повреждения. После этого завладел его имуществом и скрылся.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции разоблачили злоумышленника. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.