Главная Новости Криминал и происшествия Полиция Харькова отрабатывает территорию торгового центра «Барабашово»
26.07.2019  13:23   

Полиция Харькова отрабатывает территорию торгового центра «Барабашово»

Указанные действия направлены на прекращение конфликтных ситуаций, выявления фактов совершения имущественных преступлений и оздоровления криминогенной ситуации на рынке в целом.


://hk.npu.gov.ua

Для отработки территории ТЦ задействованы работники Московского, Киевского отделов полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники батальона полиции особого назначения.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, рынок, харьков, торговцы. конфликт
 
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