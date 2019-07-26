26.07.2019 14:11

Выбитое по пьяни окно будет стоить хулигану крупного штрафа

Мужчина разбил окно детского театра, а затем пытался откупиться от патрульных.



facebook.com

Как сообщает Прокуратура Приговором Ленинского районного суда г.. Харькова 27-летнего харьковчанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. +1 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчине назначили наказание в виде штрафа в сумме 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. Грн.).

Обстоятельства дела:

В начале мая этого года приговорен гулял по городу вместе с друзьями. Мужчины были навеселе. Проходя мимо Харьковского театра для детей и юношества нетрезвый злоумышленник ради развлечения выбил локтем окно в здании.

Противоправные действия увидели патрульные, которые остановили правонарушителя и его друзей. Правоохранители объяснили мужчине, что его действия подпадают под ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Чтобы избежать ответственности, злоумышленник пытался откупиться от полицейских. Он предложил командиру взвода патрульной полиции 1 тыс. Грн., Чтобы беспрепятственно покинуть место происшествия. Он не реагировал на слова правоохранителей относительно возможной уголовной ответственности. Поэтому полицейские были вынуждены сообщить об уголовном правонарушении в диспетчерский пункт «102».

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.