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26.07.2019  14:11   

Выбитое по пьяни окно будет стоить хулигану крупного штрафа

Мужчина разбил окно детского театра, а затем пытался откупиться от патрульных.


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Как сообщает Прокуратура Приговором Ленинского районного суда г.. Харькова 27-летнего харьковчанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. +1 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу).
 
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчине назначили наказание в виде штрафа в сумме 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. Грн.).
 
Обстоятельства дела:
 
В начале мая этого года приговорен гулял по городу вместе с друзьями. Мужчины были навеселе. Проходя мимо Харьковского театра для детей и юношества нетрезвый злоумышленник ради развлечения выбил локтем окно в здании.
 
Противоправные действия увидели патрульные, которые остановили правонарушителя и его друзей. Правоохранители объяснили мужчине, что его действия подпадают под ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).
 
Чтобы избежать ответственности, злоумышленник пытался откупиться от полицейских. Он предложил командиру взвода патрульной полиции 1 тыс. Грн., Чтобы беспрепятственно покинуть место происшествия. Он не реагировал на слова правоохранителей относительно возможной уголовной ответственности. Поэтому полицейские были вынуждены сообщить об уголовном правонарушении в диспетчерский пункт «102».
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Тэги:  хулиганство, разбил окно, харьков
 
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