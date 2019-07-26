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26.07.2019  15:49   

Похититель велосипеда угрожал зарезать его хозяйку (ФОТО)

Мужчина с ножом вломился в дом.


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Как сообщает Волчанский отдел ГУ Нацполиции, в дежурную часть ОП поступило сообщение от местной жительницы о том, что в начале июня с территории ее домовладения был похищен велосипед ТМ «Украина». 
 
При проведении розыска правоохранители разоблачили преступника.
 
Им оказался 57 летний житель Волчанского района, который проник в домовладение  заявительницы через незапертую калитку ворот и совершил кражу велосипеда.
 
Кроме того в начале июля преступник наведался снова к домовладениям потерпевшей, где начал угрожать убийством последней, а также угрожал уничтожить все имущество женщины, демонстрируя при этом нож.
 
По данному факту 57 летнему мужчине была вручена подозрение по части 3 статьи 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) и по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство совершенное с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества).
 
В настоящее время правонарушителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
 
Тэги:  похищение, покушение, харьков
 
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