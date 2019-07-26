26.07.2019 15:49

Похититель велосипеда угрожал зарезать его хозяйку (ФОТО)

Мужчина с ножом вломился в дом.



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Как сообщает Волчанский отдел ГУ Нацполиции, в дежурную часть ОП поступило сообщение от местной жительницы о том, что в начале июня с территории ее домовладения был похищен велосипед ТМ «Украина».

При проведении розыска правоохранители разоблачили преступника.

Им оказался 57 летний житель Волчанского района, который проник в домовладение заявительницы через незапертую калитку ворот и совершил кражу велосипеда.

Кроме того в начале июля преступник наведался снова к домовладениям потерпевшей, где начал угрожать убийством последней, а также угрожал уничтожить все имущество женщины, демонстрируя при этом нож.

По данному факту 57 летнему мужчине была вручена подозрение по части 3 статьи 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) и по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство совершенное с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества).

В настоящее время правонарушителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.