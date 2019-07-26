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26.07.2019  16:19   

Кровь на лезвии: на Салтовке мужчина попытался покончить с собой

Харьковчанин ударил себя ножом в грудь.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, инцидент произошел на улице Семена Высочиненко вчера, 25 июля.
 
Мужчина 1967 года рождения поступил в неотложку с колото-резанной раной в области груди. Его состояние здоровья медики оценили как удовлетворительное.
 
Жена пациента рассказала, что ранение он нанес самостоятельно.
 
Также женщина добавила, что ее супруг болен сахарным диабетом и продолжительное время не может найти работу.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").
 
В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  убийство, самоубийство, харьков
 
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