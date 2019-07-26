Кровь на лезвии: на Салтовке мужчина попытался покончить с собой

Харьковчанин ударил себя ножом в грудь.
Конкретность и прагматизм – девиз дня. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Серьезными катаклизмами синоптики нас не пугают. Ожидаются жаркие, местами мокрые, но вполне подходящие для отдыха выходные.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: