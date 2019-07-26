Главная Новости Криминал и происшествия Драка на остановке: разбушевавшийся хулиган ранил пожилого мужчину (ФОТО)
26.07.2019  16:49   

Драка на остановке: разбушевавшийся хулиган ранил пожилого мужчину (ФОТО)

Дебошир - за решеткой, пострадавший - в неотложке.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 июля в 12:40 в полицию поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта, расположенной на проспекте Дзюбы, между двумя мужчинами произошла ссора.
 
По указанному адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Новобарського отдела полиции.
 
На месте преступления было установлено, что в результате конфликта 51-летний мужчина нанес 66-летнему гражданину ножевые непроникающие ранения.
 
Пострадавшего бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.
 
В настоящее время решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  драка, удар ножом, харьков
 
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