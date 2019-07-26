26.07.2019 16:49

Драка на остановке: разбушевавшийся хулиган ранил пожилого мужчину (ФОТО)

Дебошир - за решеткой, пострадавший - в неотложке.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 25 июля в 12:40 в полицию поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта, расположенной на проспекте Дзюбы, между двумя мужчинами произошла ссора.

По указанному адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Новобарського отдела полиции.

На месте преступления было установлено, что в результате конфликта 51-летний мужчина нанес 66-летнему гражданину ножевые непроникающие ранения.

Пострадавшего бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.