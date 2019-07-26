26.07.2019 17:49

Пассажир ударил шилом водителя маршрутки

Суд вынес приговор напавшему, который утверждал, что заступился за мужчину.



newsroom.kh.ua

Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор пассажиру, который ударил шилом водителя автобуса №18.

По данным следствия, 17 июня 2017 года у нетрезвого инвалида II группы произошел конфликт с маршрутчиком. Злоумышленник во время движения нанес серию ударов по дверям транспортного средства, а затем вышел из салона и совершил аналогичные действия на остановке. Когда водитель попытался его остановить, уроженец Донецкой области выхватил шило и дважды ударил жертву в область шеи и груди.

В ходе разбирательства обвиняемый частично признал свою вину. Ссору с маршрутчиком он пояснил тем, что потерпевший отказался подвезти другого мужчину. При этом фигурант утверждал, что никому не наносил ударов шилом. Однако его показания опровергли остальные пассажиры автобуса.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил к четырем годам лишения свободы с заменой тюремного заключения на трехлетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.