26.07.2019 19:07

Пассажира с секретными деталями задержали на пути в Россию (ФОТО)

На Харьковщине сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.



//ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Харьковской области незаконно приобрел комплектующие к авиационной технике. Военное оборудование мужчина планировал вывезти за границу без оформления соответствующих разрешительных документов.



Правоохранители задержали злоумышленника на харьковском железнодорожном вокзале во время таможенного контроля. Среди личных вещей мужчины обнаружены запчасти к топливно-регулирующего оборудования Авиаприбор.



По заключению специалистов, указанные устройства предназначены для ремонта военных и военно-транспортных вертолетов Ми-8, Ми-24 и относятся к категории товаров военного назначения, международная передача которых может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.



В то же время напомним, что военно-техническое сотрудничество с Россией прекращено еще с августа 2014 Указом Президента Украины и Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.



Сейчас следователями Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.



Продолжаются следственно-оперативные действия.



Разоблачение злоумышленника происходило совместно с военнослужащими Госпогранслужбы и работниками Харьковской таможни ДФС Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.