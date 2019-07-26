Главная Новости Криминал и происшествия Пьяного дебошира скрутили патрульные на Павловом Поле (ФОТО)
26.07.2019  19:57   

Пьяного дебошира скрутили патрульные на Павловом Поле (ФОТО)

Инцидент произошел днем 26 июля.


// Facebook

Около 15:20 к патрульным обратились граждане с сообщение, что на остановке по лице 23 Авгувта пьяный мужчина нарушает общественный порядок.

На требования полицeйских прекратить дебоширить мужчина отреагировал агрессивно, оказывал сопротивление.

Поэтому, патрульные, согласно действующему законодательству, применили к мужчине физическую силу и спeцсредство – наручники, после чего сопроводили в отдел полиции для установлeння личности и провeдeння профилактической работы по нeдопущeнию правонарушений.

Тэги:  хулиганство, патрульные, харьков
 
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