Патрульный Prius сбил на "зебре" пожилую женщину и трехлетнего мальчика

стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего
В Харькове копы на Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По данным правоохранителей, авария произошла вчера около 20:35 на пересечении проспектов Героев Сталинграда и Петра Григоренко. Патрульный автомобиль, выполняя поворот, совершил наезд на 59-летнюю гражданку и маленького ребенка, которые в этот момент шли по пешеходному переходу. В результате женщина получила травму колен, а малыш - повреждение мягких тканей.
Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. На место также выезжало руководство УПП. По факту действий копов проводится служебная проверка.
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