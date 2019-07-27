27.07.2019 10:34

Патрульный Prius сбил на "зебре" пожилую женщину и трехлетнего мальчика

стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего



Фото: ХХ

В Харькове копы на Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По данным правоохранителей, авария произошла вчера около 20:35 на пересечении проспектов Героев Сталинграда и Петра Григоренко. Патрульный автомобиль, выполняя поворот, совершил наезд на 59-летнюю гражданку и маленького ребенка, которые в этот момент шли по пешеходному переходу. В результате женщина получила травму колен, а малыш - повреждение мягких тканей.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. На место также выезжало руководство УПП. По факту действий копов проводится служебная проверка.