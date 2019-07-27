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27.07.2019  10:34   

Патрульный Prius сбил на "зебре" пожилую женщину и трехлетнего мальчика

стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего


Фото: ХХ

В Харькове копы на Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. 

По данным правоохранителей, авария произошла вчера около 20:35 на пересечении проспектов Героев Сталинграда и Петра Григоренко. Патрульный автомобиль, выполняя поворот, совершил наезд на 59-летнюю гражданку и маленького ребенка, которые в этот момент шли по пешеходному переходу. В результате женщина получила травму колен, а малыш - повреждение мягких тканей. 

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. На место также выезжало руководство УПП. По факту действий копов проводится служебная проверка.

Тэги:  дтп, полиция, харьков, зебра, переход, жертва
 
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