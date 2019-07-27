27.07.2019 10:45

Харьковчанину, который пытался дать взятку копам за разбитое окно в театре выписали штраф

В Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил окно театра для детей и юношества



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В Харькове мужчина, разбивший окно детского театра, заплатит штраф. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в начале мая текущего года. Осужденный прогуливался вместе с товарищами по городу, проходя мимо театра для детей и юношества находясь в состоянии алкогольного опьянения он разбил локтем окно учреждения.

Противоправные действия товарищей заметили патрульные. Копы разъяснили фигуранту, что его действия подпадают под статью 173 КУоАП ("мелкое хулиганство"). Чтобы избежать ответственности, гражданин предложил стражам порядка тысячу гривен, однако те позвонили в "102".

За попытку дать взятку суд обязал мужчину заплатить штраф в размере 8,5 тысяч гривен. Решение вступит в силу после истечения срока апелляционного обжалования.