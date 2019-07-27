Ночной рейд по лесхозах на Харьковщине: суд отказал в наложении ареста на незаконно срубленную древесину

Суд рассмотрел дело о задержании полицией во время ночного рейда 6 грузовиков с дубами в Харьковской области.
В Золочеве Харьковской области районный суд отказал в наложении ареста на изъятое имущество лесного хозяйства. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.
На выполнение распоряжения президента Украины относительно противодействия уголовным правонарушениям, связанным с незаконной вырубкой лесных насаждений на территории Харьковской области, 25 и 26 июля силовики региона провели масштабную отработку государственных лесничеств.
В результате принятых мер правоохранители задержали в Золочевском, Чугуевском и Красноградском районах области шесть грузовиков, которые перевозили более 75 кубических метров высококачественной древесины дуба. На момент проверки документы на лесопродукцию отсутствовали.
По указанным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Людей возмутило задержание автомобилей с древесиной. Так, около трех десятков человек пикетировали райотдел полиции в Золочеве. Они заявляли, что правоохранители заблокировали работу деревообрабатывающего предприятия». В руках они держали плакаты с надписями о рабочих местах и что «деревообрабатывающая промышленность – будущее государства».
Двадцать шестого июля, Золочевский районный суд отказал в наложении ареста на транспортные средства и спиленное дерево.
Досудебное расследование по открытому уголовному производству продолжается.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями. Принимать сегодня важные решения – значит действовать себе во вред.
Серьезными катаклизмами синоптики нас не пугают. Ожидаются жаркие, местами мокрые, но вполне подходящие для отдыха выходные.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
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