27.07.2019 12:35

Ночной рейд по лесхозах на Харьковщине: суд отказал в наложении ареста на незаконно срубленную древесину

Суд рассмотрел дело о задержании полицией во время ночного рейда 6 грузовиков с дубами в Харьковской области.



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В Золочеве Харьковской области районный суд отказал в наложении ареста на изъятое имущество лесного хозяйства. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

На выполнение распоряжения президента Украины относительно противодействия уголовным правонарушениям, связанным с незаконной вырубкой лесных насаждений на территории Харьковской области, 25 и 26 июля силовики региона провели масштабную отработку государственных лесничеств.

В результате принятых мер правоохранители задержали в Золочевском, Чугуевском и Красноградском районах области шесть грузовиков, которые перевозили более 75 кубических метров высококачественной древесины дуба. На момент проверки документы на лесопродукцию отсутствовали.

По указанным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Людей возмутило задержание автомобилей с древесиной. Так, около трех десятков человек пикетировали райотдел полиции в Золочеве. Они заявляли, что правоохранители заблокировали работу деревообрабатывающего предприятия». В руках они держали плакаты с надписями о рабочих местах и что «деревообрабатывающая промышленность – будущее государства».

Двадцать шестого июля, Золочевский районный суд отказал в наложении ареста на транспортные средства и спиленное дерево.

Досудебное расследование по открытому уголовному производству продолжается.