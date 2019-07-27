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27.07.2019  12:35   

Ночной рейд по лесхозах на Харьковщине: суд отказал в наложении ареста на незаконно срубленную древесину

Суд рассмотрел дело о задержании полицией во время ночного рейда 6 грузовиков с дубами в Харьковской области.


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В Золочеве Харьковской области районный суд отказал в наложении ареста на изъятое имущество лесного хозяйства. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.
На выполнение распоряжения президента Украины относительно противодействия уголовным правонарушениям, связанным с незаконной вырубкой лесных насаждений на территории Харьковской области, 25 и 26 июля силовики региона провели масштабную отработку государственных лесничеств. 
В результате принятых мер правоохранители задержали в Золочевском, Чугуевском и Красноградском районах области шесть грузовиков, которые перевозили более 75 кубических метров высококачественной древесины дуба. На момент проверки документы на лесопродукцию отсутствовали. 
По указанным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Людей возмутило задержание автомобилей с древесиной. Так, около трех десятков человек пикетировали райотдел полиции в Золочеве. Они заявляли, что правоохранители заблокировали работу деревообрабатывающего предприятия». В руках они держали плакаты с надписями о рабочих местах и что «деревообрабатывающая промышленность – будущее государства». 
Двадцать шестого июля, Золочевский районный суд отказал в наложении ареста на транспортные средства и спиленное дерево.
Досудебное расследование по открытому уголовному производству продолжается. 

Тэги:  лесхоз, суд, харьков, дуб
 
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