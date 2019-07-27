Главная Новости Криминал и происшествия Угрожал убить копа и "минировал" подъезд: Суд поставил точку в деле наркомана дебошира
27.07.2019  14:38   

Угрожал убить копа и "минировал" подъезд: Суд поставил точку в деле наркомана дебошира

Когда прибыли правоохранители, мужчина начал угрожать взорвать подъезд


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Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда от 22 июля.

По данным суда, днем ​​8 ноября 2017 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения у себя дома, получил реактивный ручной патрон "РСП 30", сорвал крышку и совершил выстрел из окна квартиры в сторону припаркованного рядом с подъездом автомобиля "Мерседес" в присутствии владельца автомобиля и других лиц.

После этого нарушитель вышел из подъезда и начал высказываться в сторону владельца авто нецензурной бранью. Последний вызвал полицию.

Также мужчина нецензурно выражался в сторону сотрудников полиции, которые прибыли на вызов, угрожал им убийством, после чего заявил, что дверь квартиры заминирована, а он открыл газ "с целью большего поражения". Жителей дома эвакуировали.

Правоохранители сломали двери и задержали нарушителя.

Во время обыска полицейские нашли в квартире концентрат маковой соломки.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 309 УК Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Тэги:  суд, минирование, харьков, подъезд
 
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