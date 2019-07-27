На Харьковщине изнасиловали несовершеннолетнюю

В Купянском районе правоохранители задержали трех злоумышленников за изнасилование несовершеннолетней девушки
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, 26 июля в дежурную часть Купянского отдела обратилась местная жительница, которая сообщила, что в ночь с 25 на 26 июля ее несовершеннолетнюю дочь изнасиловал местный житель.
Сотрудники полиции установили, что ночью 17-летняя девушка вместе с задержанными распивали спиртные напитки. Товарищи потерпевшей предложили девушке покататься на автомобиле. Приехав в сельскую местность, 28-летний злоумышленник попросил юношей выйти из автомобиля и остался с потерпевшей наедине. Мужчина с применением физического насилия совершил с несовершеннолетней половой акт. После совершения преступления злоумышленник отвез пострадавшую в город.
28-летнего мужчину и двух юношей 17 и 18 лет задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.
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