Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные полицейские задержали вора, обокравшего ребенка (ФОТО)
27.07.2019  16:15   

Патрульные полицейские задержали вора, обокравшего ребенка (ФОТО)

Социальные сети несколько дней назад взбудоражило видео, на котором злоумышленник вырвал у остановившегося попить воды подростка велосипед.


// facebook

В Харькове задержали мужчину, который шел с велосипедом по улице Свистуна. На него обратили внимание патрульные. И не зря. Правоохранители опознали двухколесный транспорт, так как он был в розыске.

Ранее именно этот велосипед был украден у ребенка, который описал и предоставил фото своего транспорта.

Злоумышленник вину признал, а свои действия правоохранителям пояснил следующим образом:

«Решил взять вeлосипeд, так как понравился».

Вор задержан. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Харькове неизвестный гражданин увел велосипед прямо из-под носа 15-летнего подростка. Родители мальчика просили помощи в опознании злодея и, надеясь на силу соцсетей, распространяли по интернету видео происшествия.

Источник:   ГХ
 Тэги:  велосипед, кража, харьков, патрульные, социальные сети
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.07 Общество Отправляемся на велопрогулку: правила и советы 02.07 Криминал и происшествия На Салтовке Daewoo и велосипедист не поделили дорогу (ВИДЕО) 25.06 Криминал и происшествия Полиция расследует обстоятельства ДТП с велосипедистом на пешеходном переходе (ФОТО)
 
 

Видео

События в Валках. Киевский райсуд отпустил подозреваемых под домашний арест
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 