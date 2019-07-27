Патрульные полицейские задержали вора, обокравшего ребенка (ФОТО)

Социальные сети несколько дней назад взбудоражило видео, на котором злоумышленник вырвал у остановившегося попить воды подростка велосипед.
В Харькове задержали мужчину, который шел с велосипедом по улице Свистуна. На него обратили внимание патрульные. И не зря. Правоохранители опознали двухколесный транспорт, так как он был в розыске.
Ранее именно этот велосипед был украден у ребенка, который описал и предоставил фото своего транспорта.
Злоумышленник вину признал, а свои действия правоохранителям пояснил следующим образом:
«Решил взять вeлосипeд, так как понравился».
Вор задержан. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в Харькове неизвестный гражданин увел велосипед прямо из-под носа 15-летнего подростка. Родители мальчика просили помощи в опознании злодея и, надеясь на силу соцсетей, распространяли по интернету видео происшествия.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями. Принимать сегодня важные решения – значит действовать себе во вред.
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