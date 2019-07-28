28.07.2019 13:13

Жертва жары и работы на выходных

В тихом центре Харькова, во время выполнения монтажных работ, с высоты упал монтировавший, кондиционер работник



// facebook

По сообщениям в социальных сетях: 28июля,на Рымарской, около 11 часов дня, мужчина упал с 4 этажа. Со слов очевидцев, это был рабочий, устанавливающий кондиционер.

С тяжелыми травмами его увезли на скорой