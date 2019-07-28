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28.07.2019  13:13   

Жертва жары и работы на выходных

В тихом центре Харькова, во время выполнения монтажных работ, с высоты упал монтировавший, кондиционер работник


// facebook

По сообщениям в социальных сетях: 28июля,на Рымарской, около 11 часов дня, мужчина упал с 4 этажа. Со слов очевидцев, это был рабочий, устанавливающий кондиционер.

С тяжелыми травмами его увезли на скорой

Источник:   ХС
 Тэги:  чп, монтаж, харьков, работа, падение, высота
 
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