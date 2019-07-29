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29.07.2019  09:19   

Знак УПА в Молодежном парке снова облили краской

Полицейские устанавливают лиц, залили краской памятник в Киевском районе Харькова.


// Нацполиция

28 июля в 8:22 в полицию поступила информация, что неизвестные залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА в Молодежном парке.

Следователм открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вандализм, знак, упа, харьков
 
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