Знак УПА в Молодежном парке снова облили краской

Полицейские устанавливают лиц, залили краской памятник в Киевском районе Харькова.
28 июля в 8:22 в полицию поступила информация, что неизвестные залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА в Молодежном парке.
Следователм открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождения.
Стремление к новизне способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к знакомствам и перемене мест. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Серьезными катаклизмами синоптики нас не пугают. Ожидаются жаркие, местами мокрые, но вполне подходящие для отдыха выходные.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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