Водителя, сбившего насмерть пешехода с органиченными возможностями, объявили в розыск (ФОТО)

Сотрудники Змиевского отдела полиции устанавливают местонахождение Виталия Деревянко, 1981 года, который может быть причастен к совершению дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек с ограниченными возможностями.
Авария произошла 28 июля около гериатрического пансионата в городе Змиев.
После совершения преступления преступник скрылся с места происшествия.
«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Змиевской отдела полиции по телефонам: (05747) 3-49-93, 0503055233, 102 или любым удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
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