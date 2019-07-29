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29.07.2019  08:50   

Под Харьковом задерживают машины с незаконно срубленными дровами (ФОТО)

В течение двух суток полицейские обнаружили правонарушения в Нововодолажском, Харьковском и Богодуховском районах.


// Нацполиция

Так, сотрудники Нововодолажского отделения полиции во время отработки района неподалеку от села Васильевское обнаружили и остановили трактор с прицепом, в котором находилась 21 сосна разной длины и диаметра. На каждом дереве были прикреплены пластиковые бирки.

Согласно документации, древесина принадлежала одному из лесничеств. Однако во время проверки работники полиции установили, что накладная не является действительной, а бирки отсутствуют в базе данных.
 
Водитель трактора пояснил, что древесину попросил перевезти его 38-летний знакомый, который работает в лесничестве. Он распечатал и дал ему товарно-транспортную накладную и сообщил, что приобрел деревья для себя. Сейчас его личность установлена.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также 26 июля работники Липецкого отделения полиции в ходе патрулирования на территории района остановили автомобиль «ЗИЛ», который перевозил лес. Проверка по данному факту продолжается.

В ходе отработки города 27 июля работники сектора реагирования патрульной полиции остановили в городе Богодухов транспортное средство, загружен 6 кубометрами дуба. В ходе проведения проверки водитель не предоставил документы на лесопродукцию.

Грузовой автомобиль с древесиной помещен на площадку временного хранения транспортных средств Богодуховского отдела полиции, решается вопрос о наложении ареста на груз и транспорт.

По выявленным в Харьковском и Богодуховском районах фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Также полицейские выясняют происхождение древесины и все обстоятельства событий.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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