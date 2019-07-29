Мужчина наловил дорогой рыбы под Харьковом (ФОТО)

27 июля Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил очередного браконьера на реке Северский Донец, возле с. Курортное Змиевского района Харьковской области.
Около шести часов утра инспекторы задержали нарушителя, который ловил рыбу запрещенными лесковыми сетками.
Четырьмя сетками мужчина успел поймать 10,7 кг рыбы: 3 сома, 4 линей, 7 серебряных карасей, 4 окуня, 2 щукиЮ сазана и плотву. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 4184 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
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Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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