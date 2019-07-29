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29.07.2019  09:50   

Мужчина наловил дорогой рыбы под Харьковом (ФОТО)

27 июля Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил очередного браконьера на реке Северский Донец, возле с. Курортное Змиевского района Харьковской области.


//khr.darg.gov.ua

Около шести часов утра инспекторы задержали нарушителя, который ловил рыбу запрещенными лесковыми сетками.

Четырьмя сетками мужчина успел поймать 10,7 кг рыбы: 3 сома, 4 линей, 7 серебряных карасей, 4 окуня, 2 щукиЮ сазана и плотву. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 4184 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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