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29.07.2019  08:54   

На Молочной застрелили мужчину (ФОТО)

Свидетели сообщили приметы стрелявшего.


// Facebook/ХС

В ночь на 29 июля на ул. Молочной, 20 обнаружено тело застреленого мужчины.

Очевидцы утверждают, что нападающий был один, мужчина одетый во все чёрное, в толстовке.

На месте работала седтвенно-оперативная группа.

Официальную информацию обещают предоставить позже.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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