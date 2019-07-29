На Молочной застрелили мужчину (ФОТО)

Свидетели сообщили приметы стрелявшего.
В ночь на 29 июля на ул. Молочной, 20 обнаружено тело застреленого мужчины.
Очевидцы утверждают, что нападающий был один, мужчина одетый во все чёрное, в толстовке.
На месте работала седтвенно-оперативная группа.
Официальную информацию обещают предоставить позже.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: