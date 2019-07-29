29.07.2019 08:54

На Молочной застрелили мужчину (ФОТО)

Свидетели сообщили приметы стрелявшего.



// Facebook/ХС

В ночь на 29 июля на ул. Молочной, 20 обнаружено тело застреленого мужчины.

Очевидцы утверждают, что нападающий был один, мужчина одетый во все чёрное, в толстовке.

На месте работала седтвенно-оперативная группа.

Официальную информацию обещают предоставить позже.