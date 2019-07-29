Главная Новости Криминал и происшествия На Красном Луче сбили пешехода
29.07.2019  09:26   

На Красном Луче сбили пешехода

Пострадавшую госпитализировали.


// Facebook

Авария произошла в ночь на 28 июля на пр. Московском, 185.

Водитель автомобиля Mercedes Benz совершил наезд на женщину-пешехода.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-опeративна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.07 Криминал и происшествия По встречке ехал автомобиль с водителем без сознания 29.07 Криминал и происшествия Водителя, сбившего насмерть пешехода с органиченными возможностями, объявили в розыск (ФОТО) 28.07 Криминал и происшествия Байкер под Харьковом "не поделил" перекресток с водителем ВАЗа
 
 

Видео

События в Валках. Киевский райсуд отпустил подозреваемых под домашний арест
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 