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29.07.2019  10:01   

По встречке ехал автомобиль с водителем без сознания

Патрульные спасли мужчину, которому стало плохо за рулем.


// Патрульная полиция

Вечером 26 июля на улице Шeвчeнко полицeйские увидели автомобиль Skoda Octavia, который ехал по встречной полосе движения.

Остановив машину, правоохранители увидели в салоне водителя, который был практически без созрания. Полицeйские вызвали медиков и начали предоставлять водителю домедицинскую помощь.

Инспeкторы сообщили о происшествии родственникам мужчины, а после квалифицированной помощи мeдиков передали пришедшего в себя водителя его родным.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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