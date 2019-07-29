29.07.2019 10:20

Убийство на Молочной: стрелявшего объявили в розыск (ФОТО)

Полицейские принимают меры для задержания неизвестного, убившего мужчину в Основянском районе Харькова.



// Facebook

Сообщение об убийстве поступило в Основянского отдела полиции 29 июля в 00:26.



По предварительной информации, неизвестный возле гаража на улице Молочной подошел к 41-летнему гражданину и совершил в него несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся в неизвестном направлении.



В совершении преступления подозревается мужчина ростом около 170 см в черной одежде.

Информация о личности погибшего и роде его занятий устанавливается.

Ночью был введен план «Сирена», сейчас он отменен,

В настоящее время работники полиции принимают все меры по установлению личности злоумышленника и его задержания.



Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, если вам известна какая-либо информация или вы стали свидетелем происшествия, сообщить ее в полицию по телефонам: (057) 737-40-22 или 102.