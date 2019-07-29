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29.07.2019  11:45   

Выезжая "на шашлыки" харьковчане должны рассчитывать на дополнительный визит спасателей (ФОТО)

Аномальная жара и повышенный уровень опасности вынуждает спасателей совместно с лесниками проводить патрулирование лесов для предотвращения возникновения пожаров от пикников.


://kharkiv.dsns.gov.ua

Растущее количество пожаров в экосистемах, заставляет спасателей совместно с сотрудниками лесхозов и Нацполиции ежедневно патрулировать леса и прилегающие к ним населенные пункты Харьковской области для предотвращения возникновения пожаров. Основной задачей патрулируя во время таких рейдов - разъяснение населению и отдыхающих о причинах возникновения пожаров в экосистемах и соблюдения обязательных правил поведения, которых следует придерживаться в лесу и частном секторе, чтобы предотвратить пожары.

Так, в выходной день, 27 июля были проведены патрулирование хвойных лесов Старосалтовского лесхоза Волчанского района области, а также мест отдыха и населенных пунктов, расположенных в лесах или вблизи них. В мероприятии были задействованы специалисты Волчанского райотдела ГСЧС и сотрудники лесного хозяйства.

Спасатели и лесники пообщались с отдыхающими и рассказали им о пожароопасный период и связанную с ним растущее количество пожаров в экосистемах. А также напомнили о запрете курения костров, ведь неконтролируемый огонь может перекинуться на лес и тогда будет очень трудно избежать трагедии.

Специалисты ГСЧС вручали отдыхающим, местным жителям памятки о безопасности в лесу и напоминали, что только совместными усилиями спасателей и граждан можно предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.

 

 

 
Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  опасность, жара, харьков, пожар, пикник
 
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