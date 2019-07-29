29.07.2019 12:51

Кровавый финал состязаний: убил одного, ударил ножом, догнал и бил кулаками другого

Осужден мужчина, убивший одного и чуть не расправившийся с другим товарищем после шуточной борьбы.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Московского районного суда г.. Харькова 40-летнего харьковчанина признали виновным в убийстве товарища и покушении на убийство еще одного человека (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины ).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, злоумышленник приговорили к 14 годам лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Летом прошлого года осужденный выпивал с двумя друзьями. Мужчины работали вместе на строительстве и дружили. После работы зашли в кафе, потом продолжили употреблять спиртное в посадке неподалеку.

Нетрезвые друзья устроили «соревнования» по борьбе. Поочередно боролись, шутили и по показаниям выжившего друга, никаких конфликтов не возникало. Однако у осужденного внезапно изменилось настроение. Без любой понятным причинам он выхватил нож и ударил в грудь одного из товарищей. Раненый мужчина побежал в сторону остановки общественного транспорта и звать на помощь. Злоумышленник догнал жертву, повалил на землю и добивал кулаками.

Когда пострадавший потерял сознание, вор «переключился» на другого друга, который все время пытался успокоить нападающего. Убийца так же ударил его ножом в грудь. Это ранение оказалось смертельным.

Злоумышленника удалось задержать благодаря случайным прохожим. Свидетели также вызвали «скорую», что спасло жизни первой жертве «мясника».

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.