29.07.2019 15:31

Два ВАЗа устроили ДТП на Окружной

Авария произошла 29 июля около 11:00 на Окружной дороге в районе Залютино.



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Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2106, солбщили в пресс-службе Патрульной полиции.



По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «шестерки».



Для оформления и установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.