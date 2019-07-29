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29.07.2019  15:31   

Два ВАЗа устроили ДТП на Окружной

Авария произошла 29 июля около 11:00 на Окружной дороге в районе Залютино.


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Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2106, солбщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «шестерки».

Для оформления и установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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