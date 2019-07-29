29.07.2019 17:11

В СИЗО повесился подозреваемый в краже (Обновлено)

Мужчина провел в изоляторе год и ждал результата апелляции.



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Пресс-служба ГУ Нацполиции проинформировала, что правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Харьковском следственном изоляторе.

Сообщение об обнаружении тела 32-летнего следственно-арестованного за совершение кражи поступило в Новобаварский отдел полиции 28 июля в 7:40.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Предварительно установлено, что мужчина покончил с жизнью через повешение.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как ранее сообща л NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харьковском следственном изоляторе повесился заключенный.

По данным следствия, гражданина 1987 года рождения взяли под стражу год назад.

В данный момент дело о попытке совершения кражи (статьи 15, 185 УК Украины) находится в апелляционном суде.

Как стало известно 28 июля мужчина покончил с собой.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). В данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.