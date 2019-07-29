Китайские грибы не попали в Харьков мимо служб контроля

В разгар сезона заморские деликатесы не составят конкуренцию местным
На таможенном посту «Лиски» при проведении фитосанитарного контроля импортного груза с инспекторами госпотребслужбы были задержаны объекты регулирования
В Харьков безконтрольно не попали плчти полторы тоннц водорослей и сушеный древесный черный гриб.
Эти грибы, называемые также облачными ушками, сушеными черными древесными грибами и просто древесными грибами, широко используются в Китае, Таиланде и Вьетнаме. Сушеные древесные грибы, тонкие и ломкие, внешне походят на кусочки обуглившейся бумаги
Предприниматели пытались провезти груз из Китая без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».
К 1,358 т задержанного груза применен расширенный фитосанитарный контроль.
На основании выявленного нарушения направлено нотификацию в страну происхождения груза.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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