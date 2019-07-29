29.07.2019 16:50

Китайские грибы не попали в Харьков мимо служб контроля

В разгар сезона заморские деликатесы не составят конкуренцию местным



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На таможенном посту «Лиски» при проведении фитосанитарного контроля импортного груза с инспекторами госпотребслужбы были задержаны объекты регулирования

В Харьков безконтрольно не попали плчти полторы тоннц водорослей и сушеный древесный черный гриб.

Эти грибы, называемые также облачными ушками, сушеными черными древесными грибами и просто древесными грибами, широко используются в Китае, Таиланде и Вьетнаме. Сушеные древесные грибы, тонкие и ломкие, внешне походят на кусочки обуглившейся бумаги

Предприниматели пытались провезти груз из Китая без фитосанитарного сертификата, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12 «Руководство по фитосанитарным сертификатам».

К 1,358 т задержанного груза применен расширенный фитосанитарный контроль.

На основании выявленного нарушения направлено нотификацию в страну происхождения груза.