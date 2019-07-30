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30.07.2019  12:19   

Пьяный мужчина чуть не взорвал дом: приговор вынесен

Выстрелив по автомобилю, после приезда копов преступник угрожал взорвать газ.


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Киевский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который выстрелил из военной пиротехники по машине и грозил взорвать жилой дом.
 
Согласно расследованию, 8 ноября 2017 года харьковчанин употреблял в своей квартире алкоголь и наркотики. Находясь в состоянии опьянения, он взял ручной реактивный патрон РСП 30 и выстрелил из окна в сторону автомобиля Mercedes. После этого мужчина спустился вниз и угрожал владельцу транспортного средства, пока тот не вызвал полицию.
 
Тогда хулиган заперся в квартире и заявил, что "заминировал" двери и открыл газ. Полицейские эвакуировали из подъезда жильцов, после чего взломали двери и задержали злоумышленника. Кроме того, при обыске помещения стражи порядка изъяли концентрат маковой соломки.
 
Во время разбирательства харьковчанин полностью признал свою вину. За хулиганство с применением оружия, хранение наркотиков и угроы сотрудникам правоохранительных органов суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Однако тюремное заключение служители Фемиды заменили на трехлетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  шантаж, взрыв, харьков
 
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