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30.07.2019  08:26   

Патрульные устроили засаду возле «схованки» наркозакладчиков

Общение полицейских с жителями территорий патрулирования дает результаты.


// Патрульная полиция

На этот раз жители Слободского района рассказали полисменам о месте, где, по их мнению, неизвестные оставляют наркотические вещества.

Патрульные решили проверить эту информацию и устроили засаду.

Уже через 20 минут появились двое мужчин, поведение которых было подозрительным. Во время общения с полицейскими граждане заметно нервничали. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

В ходе поверхностного осмотра в сумке одного из мужчин полицейские обнаружили 10 пакетиков с веществом похожим на наркотическое, а в пачке из-под сигарет находился щe один сверток.

Обнаруженные вещества полицейские изъяли на экспертизу. В дальнейшем делом будут заниматься следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, закладка, полиция, харьков
 
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