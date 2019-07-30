30.07.2019 08:26

Патрульные устроили засаду возле «схованки» наркозакладчиков

Общение полицейских с жителями территорий патрулирования дает результаты.



// Патрульная полиция

На этот раз жители Слободского района рассказали полисменам о месте, где, по их мнению, неизвестные оставляют наркотические вещества.

Патрульные решили проверить эту информацию и устроили засаду.

Уже через 20 минут появились двое мужчин, поведение которых было подозрительным. Во время общения с полицейскими граждане заметно нервничали. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

В ходе поверхностного осмотра в сумке одного из мужчин полицейские обнаружили 10 пакетиков с веществом похожим на наркотическое, а в пачке из-под сигарет находился щe один сверток.



Обнаруженные вещества полицейские изъяли на экспертизу. В дальнейшем делом будут заниматься следователи.