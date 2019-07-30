Патрульные устроили засаду возле «схованки» наркозакладчиков

Общение полицейских с жителями территорий патрулирования дает результаты.
На этот раз жители Слободского района рассказали полисменам о месте, где, по их мнению, неизвестные оставляют наркотические вещества.
Патрульные решили проверить эту информацию и устроили засаду.
Уже через 20 минут появились двое мужчин, поведение которых было подозрительным. Во время общения с полицейскими граждане заметно нервничали. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
В ходе поверхностного осмотра в сумке одного из мужчин полицейские обнаружили 10 пакетиков с веществом похожим на наркотическое, а в пачке из-под сигарет находился щe один сверток.
Обнаруженные вещества полицейские изъяли на экспертизу. В дальнейшем делом будут заниматься следователи.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: