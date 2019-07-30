На несовершеннолетнего парня напал пьяный с ножом

17-летний парень с колото-резаной раной брюшной полости и внутрибрюшным кровотечением был госпитализирован в Купянского центральной городской больницы.
Поножовщина произошла в одном из общежитий Купянска около пяти часов вечера 28 июля.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшетвия, установила и задержала причастного к совершению преступления.
Как выяснилось, в тот день между правонарушителем и 17-летним соседом возник конфликт у двери комнаты общежития. Во время выяснения отношений 45-летний мужчина нанес юноше телесные повреждения кухонным ножом.
Следователем отделом Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.
Досудебное расследование продолжается.
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Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
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