Главная Новости Криминал и происшествия На несовершеннолетнего парня напал пьяный с ножом
30.07.2019  09:08   

На несовершеннолетнего парня напал пьяный с ножом

17-летний парень с колото-резаной раной брюшной полости и внутрибрюшным кровотечением был госпитализирован в Купянского центральной городской больницы.


// Facebook

Поножовщина произошла в одном из общежитий Купянска около пяти часов вечера 28 июля.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшетвия, установила и задержала причастного к совершению преступления.

Как выяснилось, в тот день между правонарушителем и 17-летним соседом возник конфликт у двери комнаты общежития. Во время выяснения отношений 45-летний мужчина нанес юноше телесные повреждения кухонным ножом.

Следователем отделом Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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