30.07.2019 09:08

На несовершеннолетнего парня напал пьяный с ножом

17-летний парень с колото-резаной раной брюшной полости и внутрибрюшным кровотечением был госпитализирован в Купянского центральной городской больницы.



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Поножовщина произошла в одном из общежитий Купянска около пяти часов вечера 28 июля.



Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшетвия, установила и задержала причастного к совершению преступления.



Как выяснилось, в тот день между правонарушителем и 17-летним соседом возник конфликт у двери комнаты общежития. Во время выяснения отношений 45-летний мужчина нанес юноше телесные повреждения кухонным ножом.



Следователем отделом Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.



Досудебное расследование продолжается.