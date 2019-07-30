На буровой погиб рабочий: мужчину засыпало грунтом (ФОТО)

ЧП произошло на буровой газодобывающего предприятия вблизи села Муравлинка в Нововодолажском районе.
37-летнего рабочего засыпало грунтом при проведении работ по очистке емкости с буровым шламом. От полученных травм он погиб на месте.
Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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