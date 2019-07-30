30.07.2019 09:56

На буровой погиб рабочий: мужчину засыпало грунтом (ФОТО)

ЧП произошло на буровой газодобывающего предприятия вблизи села Муравлинка в Нововодолажском районе.



// Нацполиция

37-летнего рабочего засыпало грунтом при проведении работ по очистке емкости с буровым шламом. От полученных травм он погиб на месте.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.