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30.07.2019  09:56   

На буровой погиб рабочий: мужчину засыпало грунтом (ФОТО)

ЧП произошло на буровой газодобывающего предприятия вблизи села Муравлинка в Нововодолажском районе.


// Нацполиция

37-летнего рабочего засыпало грунтом при проведении работ по очистке емкости с буровым шламом. От полученных травм он погиб на месте.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, предприятие, полиция, харьков
 
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