30.07.2019 10:21

Трое черных лесорубов проребили посадку в Безлюдовке (ФОТО)

Работники группы быстрого реагирования патрульной полиции задержали нарушителей непосредственно на месте происшествия.



// Нацполиция

28 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что в лесополосе, расположенной в поселке Безлюдовка, неизвестные рубят деревья.



По указанному адресу полицейские обнаружили трех граждан в возрасте от 33 до 37 лет. Разрешения на проведение вырубки леса мужчины не имели.



По данному факту на правонарушителей был составлен административный протокол по ст. 65 (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа на граждан от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 7 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан.



