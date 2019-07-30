Трое черных лесорубов проребили посадку в Безлюдовке (ФОТО)

Работники группы быстрого реагирования патрульной полиции задержали нарушителей непосредственно на месте происшествия.
28 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что в лесополосе, расположенной в поселке Безлюдовка, неизвестные рубят деревья.
По указанному адресу полицейские обнаружили трех граждан в возрасте от 33 до 37 лет. Разрешения на проведение вырубки леса мужчины не имели.
По данному факту на правонарушителей был составлен административный протокол по ст. 65 (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа на граждан от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 7 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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