Главная Новости Криминал и происшествия Трое черных лесорубов проребили посадку в Безлюдовке (ФОТО)
30.07.2019  10:21   

Трое черных лесорубов проребили посадку в Безлюдовке (ФОТО)

Работники группы быстрого реагирования патрульной полиции задержали нарушителей непосредственно на месте происшествия.


// Нацполиция

28 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что в лесополосе, расположенной в поселке Безлюдовка, неизвестные рубят деревья.

По указанному адресу полицейские обнаружили трех граждан в возрасте от 33 до 37 лет. Разрешения на проведение вырубки леса мужчины не имели.

По данному факту на правонарушителей был составлен административный протокол по ст. 65 (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа на граждан от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 7 до 12 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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