30.07.2019 10:51

Человеческий скелет нашли в мусоре под Харьковом

Инцидент произошел в поселке Малиновка 28 июля.



//newsroom.kh.ua

Мужчина во время уборки у себя во дворе нашел человеческие останки, сообщило NewsRoom.



По данным следствия, в 6:41 28 июля на спецлинию поступил сигнал о том, что местный житель во время уборки на территории частного домовладения нашел среди мусора скелет. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе предварительного осмотра эксперты не обнаружили на останках неизвестного мужчины следов насильственной смерти.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.