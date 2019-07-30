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30.07.2019  10:51   

Человеческий скелет нашли в мусоре под Харьковом

Инцидент произошел в поселке Малиновка 28 июля.


//newsroom.kh.ua

Мужчина во время уборки у себя во дворе нашел человеческие останки, сообщило NewsRoom.

По данным следствия, в 6:41 28 июля на спецлинию поступил сигнал о том, что местный житель во время уборки на территории частного домовладения нашел среди мусора скелет. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе предварительного осмотра эксперты не обнаружили на останках неизвестного мужчины следов насильственной смерти.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство"). В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник:   NewsRoom
 Тэги:  скелет, полиция, харьков
 
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