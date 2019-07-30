ДТП на "Научной": курьер Glovo умер (ВИДЕО)

Скончался курьер Glovo, которого 25 июля на проспекте Науки в Харькове сбил автомобиль.
По информации соцсетей, парню было 20 лет, он умер, так и не придя в сознание.
Информацию о смерти курьера подтвердили в полиции.
Напомним, ДТП произошло 25 июля. На кадрах видео, опубликованного в Сети, видно, как велосипедист пересекал перекресток и попал под колеса Renault.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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