30.07.2019 14:41

ДТП на "Научной": курьер Glovo умер (ВИДЕО)

Скончался курьер Glovo, которого 25 июля на проспекте Науки в Харькове сбил автомобиль.



// facebook

По информации соцсетей, парню было 20 лет, он умер, так и не придя в сознание.

Информацию о смерти курьера подтвердили в полиции.

Напомним, ДТП произошло 25 июля. На кадрах видео, опубликованного в Сети, видно, как велосипедист пересекал перекресток и попал под колеса Renault.