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30.07.2019  14:41   

ДТП на "Научной": курьер Glovo умер (ВИДЕО)

Скончался курьер Glovo, которого 25 июля на проспекте Науки в Харькове сбил автомобиль.


// facebook

По информации соцсетей, парню было 20 лет, он умер, так и не придя в сознание.

Информацию о смерти курьера подтвердили в полиции.

Напомним, ДТП произошло 25 июля. На кадрах видео, опубликованного в Сети, видно, как велосипедист пересекал перекресток и попал под колеса Renault.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  куртер, харьков, доставка, перекресток, правила, нарушение, велосипед
 
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