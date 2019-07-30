30.07.2019 14:21

Совращал малолетнюю падчерицу: приговор вынесен

Преступника приговорили к 5 годам за решеткой за совращение несовершеннолетней.



fakty.com.ua

Как сообщает Прокуратура, приговором Купянского районного суда 41-летнего мужчину признали виновным в развращении малолетней падчерицы (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Изюмского местной прокуратуры Александр Михалик, злоумышленник приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось в ноябре прошлого года в одном из сел Купянского района.

Нетрезвый отчим завел 13-летнюю падчерицу в сарай домовладения, где совершал развратные действия.

При этом мужчина знал, что девочка имеет психические недостатки и воспользовался ее беспомощным состоянием. Преступные действия осужденного прекратила иметь ребенка.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.