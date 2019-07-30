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30.07.2019  14:21   

Совращал малолетнюю падчерицу: приговор вынесен

Преступника приговорили к 5 годам за решеткой за совращение несовершеннолетней.


fakty.com.ua
Как сообщает Прокуратура, приговором Купянского районного суда 41-летнего мужчину признали виновным в развращении малолетней падчерицы (ч. 2 ст. 156 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя Изюмского местной прокуратуры Александр Михалик, злоумышленник приговорили к 5 годам лишения свободы.
 
Напомним, происшествие случилось в ноябре прошлого года в одном из сел Купянского района.
 
Нетрезвый отчим завел 13-летнюю падчерицу в сарай домовладения, где совершал развратные действия.
 
При этом мужчина знал, что девочка имеет психические недостатки и воспользовался ее беспомощным состоянием. Преступные действия осужденного прекратила иметь ребенка.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  совращение, педофил, харьков
 
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