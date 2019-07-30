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30.07.2019  15:07   

Пенсионерка «приголубила» внука ножом в живот (ФОТО)

Во время ссоры женщина трижды ударил ножом в брюшную полость пострадавшего.


// Нацполиция

28 июля в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи в неконтактном состоянии был доставлен 28-летний мужчина с проникающими ножевыми ранениями.

По данному факту следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении уголовного преступления была разоблачена 67-летняя женщина, бабушка пострадавшего.

Пенсионерке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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