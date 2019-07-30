30.07.2019 15:07

Пенсионерка «приголубила» внука ножом в живот (ФОТО)

Во время ссоры женщина трижды ударил ножом в брюшную полость пострадавшего.



// Нацполиция

28 июля в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи в неконтактном состоянии был доставлен 28-летний мужчина с проникающими ножевыми ранениями.



По данному факту следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении уголовного преступления была разоблачена 67-летняя женщина, бабушка пострадавшего.



Пенсионерке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.