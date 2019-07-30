Пенсионерка «приголубила» внука ножом в живот (ФОТО)

Во время ссоры женщина трижды ударил ножом в брюшную полость пострадавшего.
28 июля в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи в неконтактном состоянии был доставлен 28-летний мужчина с проникающими ножевыми ранениями.
По данному факту следственным Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в совершении уголовного преступления была разоблачена 67-летняя женщина, бабушка пострадавшего.
Пенсионерке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Ночью без существенных осадков. Днем местами по области кратковременный дождь, гроза.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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давл.:
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